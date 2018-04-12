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Донской: отстающие регионы должны ускорить выбор операторов по обращению с отходами
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Донской: отстающие регионы должны ускорить выбор операторов по обращению с отходами 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской потребовал от глав 10 отстающих регионов ускорить выбор региональных операторов для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее о промедлении девяти регионов с выбором региональных операторов журналистам рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис. Предполагается, что соглашения с регоператорами во всех субъектах должны быть заключены до 1 мая этого года.
"Прошу ускорить начало конкурсной процедуры по выбору региональных операторов", — цитируют в пресс-службе Минприроды письмо Донского главам Калининградской, Костромской, Орловской, Пензенской, Псковской и Томской областей, Пермского края, республик Северная Осетия-Алания и Татарстан и города Москвы.
Переход к новой системе обращения с отходами в России, запущенный в 2016 году, должен завершиться к началу следующего года. По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, 45 субъектов сейчас уже отобрали у себя более 90 региональных операторов.
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