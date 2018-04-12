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Александр Бурков выяснил у молодежи, почему стоит жить в Омске
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Александр Бурков выяснил у молодежи, почему стоит жить в Омске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 12 апреля, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» прошел форум «Я остаюсь». На мероприятии собрались лидеры молодежных объединений, участники форумных кампаний и молодые омичи, желающие реализовывать социальные проекты именно на территории Приииртышья. Глава Омской области, обращаясь к участникам форума, призвал их не покидать родной город и побольше экспериментировать: «Я считаю, что люди именно вашего возраста могут творить чудеса. Энергетика креатива молодого человека, порой, значимее мудрости людей зрелого возраста… не надо стесняться, экспериментируйте, дерзайте, чтобы выдавать результаты — открытия мирового значения», — отметил Александр Бурков.
Многие участники форума заявили, что одна из главных точек роста региона — это умение презентоваться. В частности бренд-дизайнер, лауреат конкурса знаков и логотипов «Золотая блоха», представитель социального проекта «Я-Сибиряк» Алена Самборская уверена, для того чтобы развивался региональный туризм, «нужно быть привлекательными, прежде всего, вне территории, а не внутри нее».
Александр Бурков подчеркнул, что брендом может стать все что угодно, но главное, по мнению главы региона «он должен нести позитив, привлекать людей и манить их в Омск». Александр Бурков также подчеркнул, что самые яркие проекты, главная цель которых — изменить жизнь в регионе к лучшему, могут рассчитывать на поддержку областного правительства. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на эти цели из бюджета выделено три с половиной миллиона рублей.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
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