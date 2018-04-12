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Кадастровая палата по Москве разъясняет о форме доверенности на получение сведений из ЕГРН
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Кадастровая палата по Москве разъясняет о форме доверенности на получение сведений из ЕГРН 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
В наши дни можно смело утверждать, что юридическая грамотность граждан растет, а нехватка свободного времени или определенных знаний побуждают некоторых людей к оформлению доверенности.
Какие же требования предъявляются к доверенности, необходимой для получения сведений из ЕГРН?
В соответствии с пунктом 38 Порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденного приказом Минэкономразвития России №968 от 23.12.2015 года, с запросом на получение сведений из ЕГРН представитель заявителя должен приложить соответствующую доверенность.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами, порядок выдачи и оформления которого установлен статьей 185 ГК РФ.
В доверенности должны быть прямо предусмотрены полномочия по совершению определённых действий, например:
— запрашивать сведения о содержании правоустанавливающих документов на объекты недвижимости доверителя;
— запрашивать обобщенные сведения о правах доверителя на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости;
— запрашивать сведения в виде копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости доверителя внесены в ЕГРН;
— запрашивать сведения о признании доверителя недееспособным или ограниченно дееспособным.
Таким образом, нормы действующего законодательства не содержат указание на необходимость нотариального удостоверения доверенности, выданной физическим лицом или юридическим лицом в целях получения информации из ЕГРН.
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