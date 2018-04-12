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Суд рассмотрит 15 мая кассационную жалобу структуры «Ростеха» по иску к Siemens
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Суд рассмотрит 15 мая кассационную жалобу структуры «Ростеха» по иску к Siemens 

Rambler News Service 2 часа назад
Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 15 мая 2018 года кассационную жалобу структуры «Ростеха» — ООО «ВО „Технопромэкспорт“» — на решение Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва) об удовлетворении встречного иска к немецкому концерну Siemens по делу о поставке газовых турбин в Крым. Об этом говорится в материалах суда.
«Принять кассационную жалобу ООО «ВО „Технопромэкспорт“», возбудить производство по кассационной жалобе. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 15 мая 2018 года», — постановила судья Елена Петрова.
Соответствующая кассационная жалоба была зарегистрирована судом 4 апреля 2018 года.
Летом 2017 года стало известно, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.
11 июля 2017 года Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Компания также требует вернуть поставленное оборудование в изначальное место назначения — Тамань (Краснодарский край).
В середине октября Арбитражный суд Москвы принял встречный иск структур «Ростеха» — ОАО и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» — к Siemens. Компании требовали признать недействительными три пункта контракта на поставку газовых турбин от 2015 года.
14 декабря 2017 года суд отказал Siemens в удовлетворении иска. Тогда же было отказано и в удовлетворении встречного иска.
1 марта 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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