Суд рассмотрит 15 мая кассационную жалобу структуры «Ростеха» по иску к Siemens

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 15 мая 2018 года кассационную жалобу структуры «Ростеха» — ООО «ВО „Технопромэкспорт“» — на решение Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва) об удовлетворении встречного иска к немецкому концерну Siemens по делу о поставке газовых турбин в Крым . Об этом говорится в материалах суда.

«Принять кассационную жалобу ООО «ВО „Технопромэкспорт“», возбудить производство по кассационной жалобе. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 15 мая 2018 года», — постановила судья Елена Петрова

Соответствующая кассационная жалоба была зарегистрирована судом 4 апреля 2018 года.

Летом 2017 года стало известно, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС , были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России

11 июля 2017 года Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Компания также требует вернуть поставленное оборудование в изначальное место назначения — Тамань ( Краснодарский край ).

В середине октября Арбитражный суд Москвы принял встречный иск структур «Ростеха» — ОАО и ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» — к Siemens. Компании требовали признать недействительными три пункта контракта на поставку газовых турбин от 2015 года.

14 декабря 2017 года суд отказал Siemens в удовлетворении иска. Тогда же было отказано и в удовлетворении встречного иска.

1 марта 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.