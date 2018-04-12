Спорт на орбите: во что можно сыграть в космосе 

Сегодня — Всемирный день авиации и космонавтики. Есть ли в космосе место спорту? Об этом — спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Спорт на околоземной орбите просто необходим. Если на земле человек может позволить себе отказаться от занятий спортом, то в космосе без физических нагрузок не обойтись. В противном случае состояние невесомости, в котором пребывают космонавты, вызовет дефицит кальция в организме и, как следствие, атрофию мышц. Поэтому наличие на космической станции тренажеров обязательно. Ежедневно жители орбитального дома пробегают на механической дорожке по несколько километров, а некоторые даже выполняют марафонский норматив.
Однако космонавтам куда интереснее спортивные игры. Американцы, например, утверждают, что во время одного из посещений Луны они играли в гольф. Впрочем, их доказательства ученые неоднократно подвергали сомнению.
Интересно было бы поиграть в космосе и в баскетбол. Мячом о паркет там не постучишь, зато красоте полета к кольцу позавидует даже легендарный «король воздуха» Майкл Джордан.
А представляла ли себе Джоан Роулинг, создательница серии книг про Гарри Поттера, что такое невесомость? По крайней мере, придуманная ею игра квиддич будто бы создана для космоса. Вот только площадку такого размера вывести на орбиту пока невозможно.
Пока же космонавтам и астронавтам приходится довольствоваться тем, что есть. Хотя и на ограниченном пространстве они находят возможность поиграть в бейсбол, пинг-понг или даже провести международную орбитальную встречу по бадминтону.
И все же самым любимым видом спорта остается футбол. Как выясняется, без мяча не интересно ни на земле, ни в космосе.
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