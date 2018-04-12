Спорт на орбите: во что можно сыграть в космосе

Сегодня — Всемирный день авиации и космонавтики. Есть ли в космосе место спорту? Об этом — спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин

Спорт на околоземной орбите просто необходим. Если на земле человек может позволить себе отказаться от занятий спортом, то в космосе без физических нагрузок не обойтись. В противном случае состояние невесомости, в котором пребывают космонавты, вызовет дефицит кальция в организме и, как следствие, атрофию мышц. Поэтому наличие на космической станции тренажеров обязательно. Ежедневно жители орбитального дома пробегают на механической дорожке по несколько километров, а некоторые даже выполняют марафонский норматив.

Однако космонавтам куда интереснее спортивные игры. Американцы, например, утверждают, что во время одного из посещений Луны они играли в гольф. Впрочем, их доказательства ученые неоднократно подвергали сомнению.

Интересно было бы поиграть в космосе и в баскетбол. Мячом о паркет там не постучишь, зато красоте полета к кольцу позавидует даже легендарный «король воздуха» Майкл Джордан

А представляла ли себе Джоан Роулинг , создательница серии книг про Гарри Поттера , что такое невесомость? По крайней мере, придуманная ею игра квиддич будто бы создана для космоса. Вот только площадку такого размера вывести на орбиту пока невозможно.

Пока же космонавтам и астронавтам приходится довольствоваться тем, что есть. Хотя и на ограниченном пространстве они находят возможность поиграть в бейсбол, пинг-понг или даже провести международную орбитальную встречу по бадминтону.

И все же самым любимым видом спорта остается футбол. Как выясняется, без мяча не интересно ни на земле, ни в космосе.

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