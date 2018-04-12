Мэру Биробиджана рекомендовали отказаться от юбилейных премий

В частности, на встрече речь зашла о возрождении городскими депутатами юбилейных премий, сообщает ЕАОMedia. Они полагаются мэру, председателю и зампреду гордумы.

Депутаты постановили, что лица, занимающие указанные должности, с 50-летнего возраста и через каждые пять лет получают премию в размере 30% месячного денежного вознаграждения без учета надбавок.

Глава региона рекомендовал Евгению Коростелеву предпринять действия для отмены данного решения.