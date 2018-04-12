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Мэру Биробиджана рекомендовали отказаться от юбилейных премий
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Мэру Биробиджана рекомендовали отказаться от юбилейных премий 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор ЕАО Александр Левинталь и мэр Биробиджана Евгений Коростелев обсудили широкий круг вопросов, касающихся жизни областного центра.
В частности, на встрече речь зашла о возрождении городскими депутатами юбилейных премий, сообщает ЕАОMedia. Они полагаются мэру, председателю и зампреду гордумы.
Депутаты постановили, что лица, занимающие указанные должности, с 50-летнего возраста и через каждые пять лет получают премию в размере 30% месячного денежного вознаграждения без учета надбавок.
Глава региона рекомендовал Евгению Коростелеву предпринять действия для отмены данного решения.
С 1 апреля зарплата мэра Биробиджана и председателя городской Думы без надбавочных коэффициентов составляет 61 тысячу 400 рублей, зампреда гордумы — 47 тысяч 500 рублей.
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