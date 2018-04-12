В Кабардино-Балкарии подготовили программу мероприятий к 75-летию освобождения Кавказа

В регионе проведут историческую реконструкцию высокогорных военных действий и «Вахту памяти» по поиску останков красноармейцев, погибших при обороне Эльбруса.

«В период с 15 июля по 20 сентября 2018 года в поселке Терскол Эльбрусского района планируется проведение ряда военно-мемориальных мероприятий, посвященных 75-й годовщине битвы за Кавказ. В частности, планируется проведение героико-патриотической акции «Вахта памяти — Эльбрус», второго международного военно-исторического фестиваля «Заоблачный фронт», мероприятие «Последний приют» и молодежная патриотическая экспедиция «Оборонная тропа», — сообщил на заседании правительства КБР министр культуры региона Мухадин Кумахов.

В годы Великой Отечественной войны Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет стали ареной ожесточенного противостояния. В боях против Красной Армии участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс». Согласно архивным данным, при обороне Эльбруса погибли 366 воинов, почти 200 из них найдены и перезахоронены.

Битва за Кавказ продолжалась более 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тысячи человек.