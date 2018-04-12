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Нетрезвая школьница искусала полицейского
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Нетрезвая школьница искусала полицейского 

Вологда.рф 2 часа назад
Школьница сбежала из детского дома и в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского.
Как сообщает областной Следственный комитет, случай произошел 9 марта этого года в Вологде. 16-летняя девочка сбежала из детского дома, в связи с чем ее объявили в розыск. На глаза правоохранителям она попалась на улице Чехова. Оказалось, что школьница нетрезва. Общаться с полицейскими и возвращаться в детский дом она категорически не хотела, поэтому, когда ее пытались усадить в служебный автомобиль, она оказала сопротивление. Девочка укусила правоохранителя, чем нанесла ему вред.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.
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