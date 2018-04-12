Нетрезвая школьница искусала полицейского

Школьница сбежала из детского дома и в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского.

Как сообщает областной Следственный комитет, случай произошел 9 марта этого года в Вологде . 16-летняя девочка сбежала из детского дома, в связи с чем ее объявили в розыск. На глаза правоохранителям она попалась на улице Чехова. Оказалось, что школьница нетрезва. Общаться с полицейскими и возвращаться в детский дом она категорически не хотела, поэтому, когда ее пытались усадить в служебный автомобиль, она оказала сопротивление. Девочка укусила правоохранителя, чем нанесла ему вред.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.