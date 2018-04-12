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Приняты меры. Вывоз мусора в Куйбышевском районе на контроле властей
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Приняты меры. Вывоз мусора в Куйбышевском районе на контроле властей 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В обслуживании данной управляющей организации находится более 130 контейнерных и бункерных площадок.
«Мусора скопилось настолько много, что он вываливается из баков, разносится ветром по окрестным территориям. Возле своих домов нам приходилось его и самим подбирать. Видимо, наша управляющая компания не может справиться с обязанностями, а за услуги деньги получает. Мы все оплачиваем исправно», — констатирует житель дома № 81 по ул. Белорусская Марина Фот.
«Наша контейнерная площадка не убирается по неделе. Мы задыхаемся от неприятных запахов. Новый собственник управляющей организации принял управление на себя, а по факту компания ничего не имеет — у нее нет собственной механизированной техники», — рассказала житель дома № 16 по ул. Егорова Любовь Габец.
В последнее время количество жалоб стало увеличиваться. Вопрос назрел остро, поднимался и на встрече Главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района. Только за последние три месяца районной административной комиссией было составлено 174 протокола об административном правонарушении. По 107 протоколам вынесено решение о наложении штрафов на общую сумму в 689 тысяч рублей. Но управляющая организация должным образом не реагировала и продолжала игнорировать свои обязанности.
«Ежедневно специалисты выезжают на контейнерные площадки, смотрят, в каком состоянии они находятся. Управляющая компания, которая отвечает за вывоз мусора, несет наказание. В следующую среду на заседании административной комиссии района будет рассмотрено еще порядка 80 дел, и, соответственно, еще будут наложены штрафы», — сообщил Глава Куйбышевского внутригородского района г. о. Самара Александр Моргун.
Раньше вывоз мусора осуществлялся собственными силами управляющей компании — своими мусоровозами и арендованной техникой.
«Нынешняя ситуация возникла потому, что арендодатель в одностороннем порядке расторг с нами договор. В настоящее время заключен договор на вывоз ТБО со специализированной организацией — ООО «Рассвет-Сервис», также налаживается сотрудничество с другими сторонними организациями, которые могут помочь и с техникой, и с рабочими. Произведены предоплаты. Очистка началась. Чтобы быстрее выполнить весь объем, организуем круглосуточные работы, и далее — по нормативному графику — ежедневный вывоз с каждой площадки, подбор мусора возле контейнеров и подметание», — пояснил заместитель директора по благоустройству ООО «Куйбышевский ПЖРТ» Александр Мамонов.
По данным Администрации Куйбышевского внутригородского района, по состоянию на 12:00 12 апреля очищено порядка 30% от необходимого объема.
В уборке задействованы 5 бригад рабочих, несколько единиц самосвалов, погрузчиков, мусоровозов с загрузкой по 22 кубометра. Также появилась возможность привлечения дополнительной техники.
Поскольку возле некоторых площадок запаркован личный транспорт жителей, к части баков подъехать проблематично, а мусоровозы — с боковой загрузкой. Но уже в следующий понедельник планируется размещение новых баков, отвечающих евростандарту. Поскольку они укомплектованы колесными парами, для разгрузки их можно будет легко выкатить за пределы ограждения контейнерной площадки.
Управляющей организации поставлена задача — справиться с основным объемом работ в течение суток. Профильными службами осуществляется постоянный мониторинг состояния площадок по всем адресам. Ситуация находится на жестком контроле властей всех уровней — районного, городского и областного.
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