Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу встретился с премьер-министром Нидерландов

Марком Рютте. Пекин, 12 апреля / Синьхуа / — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу в четверг в Доме народных собраний в Пекине встретился с премьер-министром Нидерландов

Ли Чжаньшу отметил, что в последние годы отношения между Китаем и Нидерландами получили быстрое и стабильное развитие, это стало возможным благодаря, прежде всего, тому, что обе страны сделали приоритетом политическое взаимодоверие, уважали ключевые интересы друг друга, важные озабоченности и пути развития, отказываясь от менталитета холодной войны. Кроме того, обе страны привержены решению разногласий путем диалога и консультаций, и прилагали устойчивые усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.

ВСНП готов работать вместе с парламентом Нидерландов для того, чтобы надлежащим образом воплотить в жизнь важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Нидерландов, предоставить юридические гарантии деловому сотрудничеству двух стран, а также совместно содействовать процессу экономической глобализации.

Марк Рютте в свою очередь высоко оценил предпринятые Китаем меры для расширения открытости, выразил готовность Нидерландов к поддержке торговой либерализации, а также укреплению сотрудничества с Китаем в различных областях, в частности, в строительстве «Пояса и пути». -0-