Ещё
Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу встретился с премьер-министром Нидерландов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу встретился с премьер-министром Нидерландов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу в четверг в Доме народных собраний в Пекине встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Ли Чжаньшу отметил, что в последние годы отношения между Китаем и Нидерландами получили быстрое и стабильное развитие, это стало возможным благодаря, прежде всего, тому, что обе страны сделали приоритетом политическое взаимодоверие, уважали ключевые интересы друг друга, важные озабоченности и пути развития, отказываясь от менталитета холодной войны. Кроме того, обе страны привержены решению разногласий путем диалога и консультаций, и прилагали устойчивые усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.
ВСНП готов работать вместе с парламентом Нидерландов для того, чтобы надлежащим образом воплотить в жизнь важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Нидерландов, предоставить юридические гарантии деловому сотрудничеству двух стран, а также совместно содействовать процессу экономической глобализации.
Марк Рютте в свою очередь высоко оценил предпринятые Китаем меры для расширения открытости, выразил готовность Нидерландов к поддержке торговой либерализации, а также укреплению сотрудничества с Китаем в различных областях, в частности, в строительстве «Пояса и пути». -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме Белорусская железная дорога и китайская компания DHL Global Forwarding China активизируют сотрудничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву23
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии107
Суд фактически разрешил курить в самолетах181
Что Россия может сделать Западу355
Россия определилась с украинской трубой195
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение