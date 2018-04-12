Краснодарские ученики обнаружили череп человека во дворе школы

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Все произошло вчера на территории учебного заведения, расположенного на ул. Темрюкской в Славянском микрорайоне г. Краснодара.

Ученики перекапывали клумбу. В процессе работ дети обнаружили предмет, внешне похожий на череп человека.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов . Подозрения подтвердились.

По предварительным данным, останки человека пролежали в земле около 40-45 лет.