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На ремонт дорог в Кинеле потратят 56 млн рублей.
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На ремонт дорог в Кинеле потратят 56 млн рублей. 

Волга Ньюс 2 часа назад
Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дорог местного значения в Кинеле завершится 28 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Работы будут вести в Кинеле по адресам: ул. Советская в границах от магазина Новинка до ул. Пушкина, ул. Пушкина в границах от ул. Советская до трассы Самара-Бугуруслан, ул. 50 лет Октября в границах от ул. Светлая до ул. Украинская, ул. Крымская в границах от ул. 27 партсъезда до ул. Маяковского, ул. Ватутина в границах от трассы Самара-Богатое до ул. Некрасова до ул. Чехова, ул. Ульяновская в границах от ул. Некрасова до ул. Маяковского.
Также в Алексеевке — по ул. Фрунзе в границах от ул. Октябрьская до ул. Невская. Подрядчик обязуется все успеть до 15 ноября 2018 года. На это выделят 56,2 млн рублей из областной и местной казны.
Итоги подведут 7 мая.
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