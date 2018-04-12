На ремонт дорог в Кинеле потратят 56 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дорог местного значения в Кинеле завершится 28 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Работы будут вести в Кинеле по адресам: ул. Советская в границах от магазина Новинка до ул. Пушкина, ул. Пушкина в границах от ул. Советская до трассы Самара-Бугуруслан, ул. 50 лет Октября в границах от ул. Светлая до ул. Украинская, ул. Крымская в границах от ул. 27 партсъезда до ул. Маяковского, ул. Ватутина в границах от трассы Самара-Богатое до ул. Некрасова до ул. Чехова, ул. Ульяновская в границах от ул. Некрасова до ул. Маяковского.

Также в Алексеевке — по ул. Фрунзе в границах от ул. Октябрьская до ул. Невская. Подрядчик обязуется все успеть до 15 ноября 2018 года. На это выделят 56,2 млн рублей из областной и местной казны.

Итоги подведут 7 мая.