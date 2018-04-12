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Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста генерал-лейтенанта М. Ефремова в Москве
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Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста генерал-лейтенанта М. Ефремова в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Я считаю, что это хороший памятник и жители города тоже данное решение поддержат», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
В свою очередь начальник Отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия города Москвы Сергей Половинкин отметил, что Москомархитектура поддержала установку данного памятника.
«При условии, если будет проведен закрытый конкурс и выбрано конкретное место на ул. Ефремова», — сказал он.
Финансирование всех работ, в общей сумме до 5 млн руб., связанных с созданием и установкой монумента, берет на себя Российское военно-историческое общество (РВИО). Бюст планируется установить в муниципальном округе Хамовники на ул. Ефремова
Михаил Григорьевич Ефремов (27 февраля 1897 г. — 19 апреля 1942 г.) родился в городе Тарусе Калужской губернии (ныне Калужской области), в октябре 1941 г. М. Ефремов командовал армией, которая участвовала в Битве за Москву. Генерал трагически погиб во время контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской операции в 1942 г. В 1996 г. М. Ефремов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники планируется установить бюст участника Великой Отечественной войны генерала М. Ефремова.
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