Комиссия по монументальному искусству поддержала установку бюста генерал-лейтенанта М. Ефремова в Москве

Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Я считаю, что это хороший памятник и жители города тоже данное решение поддержат», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский

В свою очередь начальник Отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия города Москвы Сергей Половинкин отметил, что Москомархитектура поддержала установку данного памятника.

«При условии, если будет проведен закрытый конкурс и выбрано конкретное место на ул. Ефремова», — сказал он.

Финансирование всех работ, в общей сумме до 5 млн руб., связанных с созданием и установкой монумента, берет на себя Российское военно-историческое общество (РВИО). Бюст планируется установить в муниципальном округе Хамовники на ул. Ефремова

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники планируется установить бюст участника Великой Отечественной войны генерала М. Ефремова.