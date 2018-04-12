Проектный офис минстроя начал работу над упрощением процедуры выдачи разрешений на строительство

Напомним, на сегодняшний день по статистике Агентства стратегических инициатив Самарская область занимает 81 место из 85 по внедрению целевых моделей упрощения бизнеса, и во многом причиной такого положения вещей служат высокие сроки получения разрешения на строительство.

Поручение о создании Проектного офиса ("Спринта") «Сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области» было подписано врио первого заместителя председателя правительства региона Виктором Кудряшовым 5 апреля.

Проектный офис будет работать с 9 по 27 апреля на базе ГКУ СО «Региональный ресурсный центр». В его состав вошли представитель облминистерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ региона, департамента информационных технологий и связи, администраций Самары и Волжского района, а также — застройщики, проектировщики представители Росреестра , ГИСН и другие эксперты.

"Важно отметить, что в состав Проектного офиса вошли не руководители, а исполнители — те, кто непосредственно работает на данном участке и хорошо понимает особенности и проблемы", — отметил Иван Ефанов.

Главная задача Проектного офиса — в течение трех недель проанализировать весь процесс оформления документации для получения разрешения на строительство (оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет, получение техусловий на присоединение к инженерным сетям, прохождение госэкспертизы и т. д.), выявить все слабые места, затягивающие и усложняющие процесс и выработать простой и понятный алгоритм кардинального улучшения ситуации.

Как отметил Иван Ефанов, уже понятно, что одним из главных трендов должна стать цифровизация — использование информации в электронном виде.

"Вместо того, чтобы тратить часы на поиск нужного документа в бумажном виде, достаточно будет щелкнут мышкой компьютера. Передача документов между ведомствами в электронном виде позволит как минимум вдвое сократить итоговое время получения разрешительной документации", — пояснил он.