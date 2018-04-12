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Проектный офис минстроя начал работу над упрощением процедуры выдачи разрешений на строительство
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Проектный офис минстроя начал работу над упрощением процедуры выдачи разрешений на строительство 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, на сегодняшний день по статистике Агентства стратегических инициатив Самарская область занимает 81 место из 85 по внедрению целевых моделей упрощения бизнеса, и во многом причиной такого положения вещей служат высокие сроки получения разрешения на строительство.
Поручение о создании Проектного офиса ("Спринта") «Сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области» было подписано врио первого заместителя председателя правительства региона Виктором Кудряшовым 5 апреля.
Проектный офис будет работать с 9 по 27 апреля на базе ГКУ СО «Региональный ресурсный центр». В его состав вошли представитель облминистерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ региона, департамента информационных технологий и связи, администраций Самары и Волжского района, а также — застройщики, проектировщики представители Росреестра, ГИСН и другие эксперты.
"Важно отметить, что в состав Проектного офиса вошли не руководители, а исполнители — те, кто непосредственно работает на данном участке и хорошо понимает особенности и проблемы", — отметил Иван Ефанов.
Главная задача Проектного офиса — в течение трех недель проанализировать весь процесс оформления документации для получения разрешения на строительство (оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет, получение техусловий на присоединение к инженерным сетям, прохождение госэкспертизы и т. д.), выявить все слабые места, затягивающие и усложняющие процесс и выработать простой и понятный алгоритм кардинального улучшения ситуации.
Как отметил Иван Ефанов, уже понятно, что одним из главных трендов должна стать цифровизация — использование информации в электронном виде.
"Вместо того, чтобы тратить часы на поиск нужного документа в бумажном виде, достаточно будет щелкнут мышкой компьютера. Передача документов между ведомствами в электронном виде позволит как минимум вдвое сократить итоговое время получения разрешительной документации", — пояснил он.
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