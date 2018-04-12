Украина захотела ремонтировать построенный Россией индийский авианосец

Украина и Индия намерены расширить военно-техническое сотрудничество в области военного кораблестроения, в частности, речь идет об обслуживании украинскими специалистами авианосца «Викрамадитья», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром»

Глава «Укроборонпрома» Павел Букин провел переговоры с командующим ВМС Индии адмиралом Сунил Ланбою в рамках DefExpo-2018 индийском Ченнаи . Речь шла об участии Украины в модернизации и развитии индийских ВМС, сообщает «Интерфакс-Украина»

«В частности, речь шла о продолжении поставок и налаживании совместного производства газотурбинных двигателей, обслуживания украинскими специалистами авианосца «Викрамадитья», построенного в свое время корабелами судостроительного завода Николаева», — сообщила пресс-служба.

Утверждается, что глава ВМС Индии выразил поддержку и заинтересованность в сотрудничестве с украинскими предприятиями.

Авианосец «Викрамадитья» — это бывший тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Грошков», который стал четвертым авианесущим крейсером проекта 1143 ВМФ СССР. Он построен в конце 80-х на мощностях «Черноморского судостроительного завода» в Николаеве. В 2004 году был выведен из боевого состава ВМФ России и продан Индии.