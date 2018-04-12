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В Курске обсудили сохранение памятников культуры
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В Курске обсудили сохранение памятников культуры 

Курские известия 37 минут назад
Фото: Курские известия
Самовольный ремонт нарушает действующее законодательство и грозит штрафом
Начальник управления культурного наследия Елена Прохоренко на пресс-конференции рассказала, какие меры принимаются в регионе для того, чтобы сохранить памятники истории.
— На территории нашей области на сегодняшний день расположено 215 объектов культурного наследия федерального значения, 865 — регионального, 7 объектов местного (муниципального) значения, 3469 выявленных объектов культурного наследия, — сообщила Елена Прохоренко.
Реставрация и восстановление объектов культурного наследия проходит за счет собственников. Иногда, после судебных разбирательств. Так, было сохранено и отремонтировано здание государственного конезавода, расположенного на ул. Димитрова в Курске и здание, расположенное по улице Радищева, 12, которое внесено в реестр исторической застройки города.
В регионе выросло количество отреставрированных исторических памятников — бывший Дом офицеров, Воскресенский храм. В этом году начнется работа над проектом восстановления Знаменского собора. На эти цели выделено 5 миллионов рублей.
В пресс-службе администрации области пояснили, что самовольный ремонт и реставрация зданий нарушают действующее законодательство, а также часто являются причиной разрушения и утраты уникальных памятников истории и культуры. К проведению таких работ допускаются юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензия на осуществление подобной деятельности. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 000 до 400 000 рублей, юрлиц — от 200 000 до 5 000 000 рублей.
Перечень объектов можно посмотреть на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия Курской области.
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