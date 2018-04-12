Северянки могут выиграть 100 тысяч рублей на открытие собственного дела

Архангельская область впервые присоединилась к федеральному образовательному проекту «Мама-предприниматель». Северянки смогут пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности и поборются за главный приз — 100 тысяч рублей на открытие своего дела. Всего в 2018 году программа охватит 50 регионов России

— На мой взгляд, эффективность данной программы очевидна. С одной стороны, она позволяет молодым мамам самореализоваться, с другой — популяризовать предпринимательскую деятельность и вовлечь в неё новую категорию экономически активного населения, — отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Обучение пройдёт в Архангельске с 21 по 25 мая. Программа включает в себя пятидневный тренинг, а также разработку бизнес-планов, которые участницы составят при помощи наставников. Заключительным этапом станет конкурс проектов, победительница которого получит грант на открытие своего дела.

К участию в проекте приглашаются жительницы Архангельской области в возрасте от 18 лет, имеющие высшее или средне-специальное образование. По правилам проекта, участницы должны соответствовать хотя бы одному из следующих требований: иметь несовершеннолетних детей, находиться в декретном отпуске или стоять на учёте в центре занятости населения.

Участие в проекте бесплатно.