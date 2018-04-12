Ещё
Северянки могут выиграть 100 тысяч рублей на открытие собственного дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северянки могут выиграть 100 тысяч рублей на открытие собственного дела 

29.ru 40 минут назад
Фото: 29.ru
Архангельская область впервые присоединилась к федеральному образовательному проекту «Мама-предприниматель». Северянки смогут пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности и поборются за главный приз — 100 тысяч рублей на открытие своего дела. Всего в 2018 году программа охватит 50 регионов России.
— На мой взгляд, эффективность данной программы очевидна. С одной стороны, она позволяет молодым мамам самореализоваться, с другой — популяризовать предпринимательскую деятельность и вовлечь в неё новую категорию экономически активного населения, — отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.
Обучение пройдёт в Архангельске с 21 по 25 мая. Программа включает в себя пятидневный тренинг, а также разработку бизнес-планов, которые участницы составят при помощи наставников. Заключительным этапом станет конкурс проектов, победительница которого получит грант на открытие своего дела.
К участию в проекте приглашаются жительницы Архангельской области в возрасте от 18 лет, имеющие высшее или средне-специальное образование. По правилам проекта, участницы должны соответствовать хотя бы одному из следующих требований: иметь несовершеннолетних детей, находиться в декретном отпуске или стоять на учёте в центре занятости населения.
Участие в проекте бесплатно.
29.ru: последние новости
УФСИН Архангельской области просит помочь в розыске осужденных, сбежавших из колонии в Талагах «Соломбала-Арт» получила 500 тысяч рублей на создание «Арктической сказки» «Архангельск — вне конкуренции»: Игорь Орлов предложил разбавить арктик-форум культурным саммитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии196
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены14
Британия созывает СБ ООН89
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение