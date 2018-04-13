Ещё
Узнать о лососевых рыбах приглашают в музей имени Климента Тимирязева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узнать о лососевых рыбах приглашают в музей имени Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция «Лососевые рыбы: эволюция, распространение и охрана» пройдет 19 апреля в государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.
— Посетители мероприятия услышат рассказ об этом виде рыб. На данный момент, он находится на грани вымирания. Гости услышат о причинах недостатка знаний об этих рыбах. Поведение лососевых водных животных до сих пор не изучено ихтиологами, — сообщили в музее.
Сотрудник учреждения добавил, что лекция прочитает научный сотрудник Кроноцкого заповедника, кандидат наук Григорий Маркевич.
Вход платный.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля Лекция «Опасные обитатели морей» пройдет в Московском зоопарке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»395
Рыбке настал конец102
Москва решила ответить на санкции США280
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля52
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение