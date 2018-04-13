Узнать о лососевых рыбах приглашают в музей имени Климента Тимирязева

Лекция «Лососевые рыбы: эволюция, распространение и охрана» пройдет 19 апреля в государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.

— Посетители мероприятия услышат рассказ об этом виде рыб. На данный момент, он находится на грани вымирания. Гости услышат о причинах недостатка знаний об этих рыбах. Поведение лососевых водных животных до сих пор не изучено ихтиологами, — сообщили в музее.

Сотрудник учреждения добавил, что лекция прочитает научный сотрудник Кроноцкого заповедника, кандидат наук Григорий Маркевич.

Вход платный.

Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.