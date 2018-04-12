Ещё
МИД обвинил США в грубом нарушении устава ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД обвинил США в грубом нарушении устава ООН 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Угроза применения силы против Сирии со стороны члена ООН является грубым нарушением устава организации, заявили в МИД России о заявлениях США про возможность удара.
В МИД также обратили внимание на то, что удар Израиля по базе в Сирии совпал с активизацией в том районе террористов ИГ, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.
Напомним, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина захотела ремонтировать построенный Россией индийский авианосец Объяснено назначение мусора, поступающего на «Ядрово» Медведев оценил влияние на рынки «дурацких» заявлений лидеров НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии196
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены14
Британия созывает СБ ООН89
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение