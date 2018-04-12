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В Шентале благоустроят дворовые территории многоквартирных домов и площади
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В Шентале благоустроят дворовые территории многоквартирных домов и площади 

Волга Ньюс 40 минут назад
Постановление об утверждении программы опубликовано на сайте администрации района. Задачами программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и общественных территорий, а также уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
Разработчики программы считают, что в настоящее время благоустройство дворов полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Кроме того, недостаточно хорошо проводились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Отсутствует система дождевой канализации, в некоторых дворах нет освещения придомовых территорий.
Кроме того, объекты благоустройства дворов находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям, в большинстве дворовых территорий МКД нет обустроенных детских площадок, а также специально оборудованных стоянок для автомобилей.
В рамках программы будет проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, оценен уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, и проведено благоустройство там, где это необходимо. На это планируется выделить 1,5 млн рублей за счет областного и районного бюджета. Однако в течение реализации программы объемы финансирования могут быть изменены.
Средства предложено направить на приведение в порядок дворовых территорий в Шентале по адресам: ул. Больничная, 6, ул. Вокзальная, 20а, 20б, 22Б, 24, 24А, 55, 59 и 61, ул. Журавлева, 2,9, 10 и 14, ул. Карьерная, 13А. А также площадь Ленина, площадь перед районным домом культуры и парк отдыха по улице Сосновой в Шентале.
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