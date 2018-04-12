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Центробанк разработал дополнительные требования к предоставлению документов акционерных обществ
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Центробанк разработал дополнительные требования к предоставлению документов акционерных обществ 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Центробанке предложили установить дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, предоставляемых акционерным обществом желающим ознакомиться с документацией.
Соответствующий проект указания работникам ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
В документе, в частности, отмечается, что доступ к документам общества предоставляется акционерам, а в случае использования в отношении общества специального права на участие России, её регионов или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») — также представителям этих сторон.
Правомочное лицо, желающее ознакомиться с документами, должно сообщить персональные данные или фирменное наименование, государственный регистрационный номер или идентификационный номер, почтовый адрес или электронный почтовый адрес.
В требовании могут содержаться дополнительные способы связи с правомочным лицом, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.
Если запрашиваются документы, не относящиеся к текущему периоду или не являющиеся действующими, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества, то к требованию должен прилагаться документ по лицевому счёту, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, подтверждающий число принадлежащих правомочному лицу акций общества за период, к которому относится запрашиваемый документ.
Кроме того, проект указания мегарегулятора содержит рекомендации по заверению копий представляемых документов в каждом конкретном случае в зависимости от вида запрашиваемой информации.
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