Центробанк разработал дополнительные требования к предоставлению документов акционерных обществ

Центробанке предложили установить дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, предоставляемых акционерным обществом желающим ознакомиться с документацией.

Соответствующий проект указания работникам ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе, в частности, отмечается, что доступ к документам общества предоставляется акционерам, а в случае использования в отношении общества специального права на участие России , её регионов или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») — также представителям этих сторон.

Правомочное лицо, желающее ознакомиться с документами, должно сообщить персональные данные или фирменное наименование, государственный регистрационный номер или идентификационный номер, почтовый адрес или электронный почтовый адрес.

В требовании могут содержаться дополнительные способы связи с правомочным лицом, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

Если запрашиваются документы, не относящиеся к текущему периоду или не являющиеся действующими, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества, то к требованию должен прилагаться документ по лицевому счёту, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, подтверждающий число принадлежащих правомочному лицу акций общества за период, к которому относится запрашиваемый документ.

Кроме того, проект указания мегарегулятора содержит рекомендации по заверению копий представляемых документов в каждом конкретном случае в зависимости от вида запрашиваемой информации.