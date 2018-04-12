Космонавты вручили подарки победителям

5 апреля в Инженернотехнической школе прошло закрытие VI ежегодного фестиваля «От Земли до звезд».

Фестиваль «От Земли до звезд» приурочен к 61-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли и 57-й годовщине полета человека в космос. Инженерно-техническая школа — современный многопрофильный образовательный комплекc, в котором открыты лицейские, инженерные и кадетские классы. В течение учебного года все воспитанники принимали участие в творческих конкурсах. Лучшие получили награды за свои достижения.

Пять дошкольниц исполнили танец «Хранители галактики» — они победили в конкурсе «Прекрасное далеко» в номинации «Хореографический этюд». Поздравить детей приехал 113-й космонавт-испытатель, Герой России Сергей Ревин

— Космос с каждым годом становится все ближе. Возможно, что кто-то из вас станет космонавтом, — сказал Сергей Ревин детям и вручил танцовщицам по значку, грамоте и ценному подарку.

Ветеран космодрома Байконур , участник подготовки космических программ, Виктор Драгунов вручил приз Даниилу Нахамкину за лучший анимационный проект.

Директор Инженерно-технической школы Елена Рыбальченко вручила грамоты и призы победителям конкурса поделок «Космос глазами детей» Андрею Умрихину и Ксении Хужий.

— В этом году конкурс пользовался большим успехом. Он помогает открыть новые таланты, — отметила председатель ученического совета школы Венера Баручян.