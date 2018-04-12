Три, два, один, эфир!

12 апреля 2014 года в Карачаево-Черкесии заработал первый круглосуточный республиканский телеканал «Архыз 24». По данным оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ», его смотрят около 200 тысяч зрителей. Сейчас журналисты канала производят более 50 телепередач. За четыре года телевизионщики не раз сталкивались с приключениями и форс-мажорами на съемках, и им есть что вспомнить.

Сюжеты с риском для жизни

Эрнест Чуков, корреспондент, редактор программ «Суровый выходной», «Ближе к людям»:

Приключений хватает. Мы с коллегами терялись в горах, попадали под проливные дожди, рисковали стать добычей диких животных, застревали в грязи и многое-многое другое. Иногда мы оказывались на волосок от смерти.

В 2016 году мы поехали в Кабардино-Балкарию , чтобы снять передачу про фестиваль экстремальных видов спорта в Чегеме . Он должен был длиться три дня, программа подробно расписана. В этой передаче я принимаю участие во всем, что происходит.

В первый день все шло по плану, второй тоже проходил без неожиданностей, но мы беспокоились о финале фестиваля: на него был запланирован спуск по горной реке. Погода портилась, синоптики прогнозировали дождь.

Мы забеспокоились: я рассчитывал, что рафтинг очень украсит и оживит передачу, и не мог отказаться от участия в нем. Поэтому попросил организаторов устроить для нас спуск во второй день. Они сопротивлялись, но я настоял на своем. Мы сплавились по реке, отсняли все и были довольны.

Всю следующую ночь шел дождь. Утром мы увидели, что горная речка поднялась и стала еще более бурной. Но многие участники фестиваля все-таки решили сплавляться. Мы собирались уезжать домой и, уже покидая это место, узнали, что трое из пятерых участников сплава погибли.

Уезжали с тяжелым сердцем, мы понимали, что рисковали жизнью, и, если бы не перенесли спуск на день вперед, кто знает, чем закончился бы этот фестиваль для нас.

Пешком в новости

Азрет Эркенов, ведущий проектов «Здесь и сейчас», «Поехали», «События дня»:

На телевидении не соскучишься, особенно в прямом эфире. Как-то раз во время вечернего информационного выпуска в студии не оказалось оператора. Режиссер сам наладил аппаратуру, и мы вышли в прямой эфир. В разгар трансляции оператор все же явился и начал настраивать камеры. Подумал, мы просто репетируем.

Он спокойно передвигался по студии, а мы вещали в эфире и не могли сказать ему, что идет прямая трансляция. Все были ужасно напряжены, но он чудом не попал в кадр.

За четыре года работы на ТВ я научился разным хитростям. К примеру, бывало такое: видя, что гости, приглашенные на эфир, очень боятся камер и волнуются, мы начинали запись, не говоря им об этом. Они думали, что мы просто беседуем перед эфиром, были раскованны, и диалог получался живым и непринужденным.

Вынесли машину на руках

Олег Малхожев, старший оператор:

Однажды наша съемочная группа отправилась снимать передачу в приграничную зону рядом с Абхазией — на Клухорское озеро, расположенное на высоте 2700 метров над уровнем моря. Выехали на отечественном легковом автомобиле. Единственный внедорожник канала бороздил в это время просторы Чечни , коллеги снимали там передачу.

На полпути, на высоте 1850 метров, мы остановились у озера Туманлы Кель. Отсняли все красоты. Одна семья жарила здесь шашлыки — так отмечали поступление сына в вуз. Они нас, конечно же, щедро угостили, расспросили, куда едем дальше. Мы, уминая шашлыки за обе щеки, рассказали все как есть. Мужчины немало удивились нашему маршруту:

— Да там же даже джипы не всегда проезжают!

К тому же нас предупредили, что возможен камнепад, а еще началась миграция диких копытных и вероятна встреча с хищниками.

Но вернуться с выезда без передачи — не в наших правилах. Мы продолжили путь. Вскоре асфальт закончился и началось бездорожье. С каждым метром дорога становилась все хуже и хуже. Водитель уже пожалел, что согласился на эту авантюру, но пути назад не было. Каждые двести метров нам приходилось выходить и расчищать дорогу от валунов и острых камней.

Метр за метром, но мы продвигались вперед. До тех пор пока перед нами не встало непреодолимое препятствие: на одном из крутых поворотов на серпантине случился обвал.

Мы приняли неожиданное решение. Все дружно взялись за автомобиль, подняли его и перенесли. Машина держалась на земле на двух колесах. Пройдя опасный участок, мы продолжили путь.

Наши старания не были напрасными. Передача получилась отличная.

Вернувшись в офис, мы рассказали о приключениях коллегам. Все были в восторге от нашей находчивости и высокогорного тест-драйва для авто. Хвалили нас все, кроме одного человека. От завхоза нам пришлось выслушать немало «добрых» слов.

В платье в горы

Телевидение — это лакмусовая бумажка. В сложных ситуациях раскрываются характеры людей, иногда приходится и себя увидеть по-новому.

Однажды мы с оператором выехали на съемку в республиканскую больницу. Все шло по плану. Тут вдруг звонок, и продюсер сообщает мне, что надо срочно выезжать на другую съемку. В горах Архыза потерялась группа охотников, они несколько дней не выходили на связь, и сотрудники МЧС вот-вот вылетают на вертолете в Зеленчукский район на поиски.

У нас был редкий шанс присоединиться к спасателям и сделать интересный репортаж. А я высоты боюсь, да еще и одета в короткое платье, сапожки и тонкую курточку — было межсезонье, а в горах холодно и снег. Кроме меня, лететь некому, и мы отправились к вертолетной площадке. Спасатели мне советовали: «Ты можешь и не лететь, раз не подготовилась. Оператор снимет видео — этого будет достаточно для материала».

Тут приземляется вертолет, все начинают запрыгивать в него. Что-то щелкает у меня в голове, и я бегу к нему. Ветер, платье развевается, кто-то накидывает мне на плечи огромную теплую куртку и закидывает меня в кабину. Что сделала, я осознала, только когда мы были уже в воздухе.

Я боялась посмотреть в иллюминатор, но пришлось быстро освоиться. Я, как и остальные, внимательно всматривалась в горные склоны, пытаясь разглядеть людей. К моменту, когда горючее вынудило нас вернуться назад, мы никого не обнаружили. Но материал вышел в эфир, в нем мы рассказали о пропавших и попросили сообщить, если кто-то кого-то случайно видел.

Через сутки узнали, что горе-охотников нашли. Выяснилось, что мужчины укрылись от непогоды в доме лесничего и коротали время за рюмкой водки.