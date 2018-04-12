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ЦБ сформировал новые требования к АО о публикации документации
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ЦБ сформировал новые требования к АО о публикации документации 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Центробанк разработал дополнительные требования к АО, определяющие новый порядок публикации документов.
Об этом пишет «Парламентская газета». Известно, что получать данные о работе акционерного общества могут акционеры: «Отмечается, что доступ к документам общества предоставляется акционерам, а в случае использования в отношении общества специального права на участие России, её регионов или муниципального образования в управлении указанным обществом (»золотая акция") — также представителям этих сторон».
Определены новые порядки ознакомления с информацией о деятельности АО: «Правомочное лицо, желающее ознакомиться с документами, должно сообщить персональные данные или фирменное наименование, государственный регистрационный номер или идентификационный номер, почтовый адрес или электронный почтовый адрес».
ИД «Собеседник»: последние новости
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