ЦБ сформировал новые требования к АО о публикации документации

Центробанк разработал дополнительные требования к АО, определяющие новый порядок публикации документов.

Об этом пишет « Парламентская газета ». Известно, что получать данные о работе акционерного общества могут акционеры: «Отмечается, что доступ к документам общества предоставляется акционерам, а в случае использования в отношении общества специального права на участие России , её регионов или муниципального образования в управлении указанным обществом (»золотая акция") — также представителям этих сторон».

Определены новые порядки ознакомления с информацией о деятельности АО: «Правомочное лицо, желающее ознакомиться с документами, должно сообщить персональные данные или фирменное наименование, государственный регистрационный номер или идентификационный номер, почтовый адрес или электронный почтовый адрес».