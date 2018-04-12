Общественная организация инвалидов-колясочников «Десница» отметит 20-летие

Торжественное мероприятие состоится в 12.00 в гостинице «Ренессанс». Гостям расскажут о деятельности организации, для них организуют праздничный концерт и фуршет.

В «Деснице» людям с любой формой инвалидности помогают стать независимыми психологически, физически, социально, финансово, чтобы, не смотря на инвалидность, человек мог принимать активное участие во всех сферах жизни общества. Для инвалидов проводят семинары и тренинги, консультации юриста, помогают трудоустроиться, организуют компьютерные курсы.