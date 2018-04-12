Представители Книги рекордов Гиннеса ответили на обвинения в несправедливости

Компания Guinness World Records приняла к сведению информацию о самом старом человеке на планете ‐ жителе Ингушетии Аппазе Илиеве и готова с ним сотрудничать. Соответствующее заявление поступило в редакцию «360».

Отмечается, что компания тесно сотрудничает с экспертом Gerontology, Робертом Яном , чтобы найти самых старых живых мужчин и женщин в мире. По их словам, это позволяет обеспечить высочайшую степень точности в определении старейшего человека в мире.

Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт

— текст сообщения.

Отмечается, что для определения самого пожилого человека претендентам нужно предоставить обширные доказательства и документы. Среди них: оригинальное свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные на протяжении многих лет, которые четко документируют процесс старения.

Также с представителями компании по этому вопросу можно связаться через сайт.

10 апреля представители книги рекордов вручили 112-летнему японцу Масадзо Нонака сертификат, признающий его самым пожилым гражданином планеты. К слову, он раскрыл секрет своего долголетия. Дело в том, что специалисты ошиблись в выборе самого старого человека. Есть житель Ингушетии, которому 122 года и выглядит он бодрее.