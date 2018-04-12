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Представители Книги рекордов Гиннеса ответили на обвинения в несправедливости
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Представители Книги рекордов Гиннеса ответили на обвинения в несправедливости 

360tv.ru 41 минуту назад
Компания Guinness World Records приняла к сведению информацию о самом старом человеке на планете ‐ жителе Ингушетии Аппазе Илиеве и готова с ним сотрудничать. Соответствующее заявление поступило в редакцию «360».
Отмечается, что компания тесно сотрудничает с экспертом Gerontology, Робертом Яном, чтобы найти самых старых живых мужчин и женщин в мире. По их словам, это позволяет обеспечить высочайшую степень точности в определении старейшего человека в мире.
Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт
— текст сообщения.
Отмечается, что для определения самого пожилого человека претендентам нужно предоставить обширные доказательства и документы. Среди них: оригинальное свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные на протяжении многих лет, которые четко документируют процесс старения.
Также с представителями компании по этому вопросу можно связаться через сайт.
10 апреля представители книги рекордов вручили 112-летнему японцу Масадзо Нонака сертификат, признающий его самым пожилым гражданином планеты. К слову, он раскрыл секрет своего долголетия. Дело в том, что специалисты ошиблись в выборе самого старого человека. Есть житель Ингушетии, которому 122 года и выглядит он бодрее.
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