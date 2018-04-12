Представители Книги рекордов Гиннеcса ответили на обвинения в несправедливости

Компания Guinness World Records приняла к сведению информацию о самом старом человеке на планете — жителе Ингушетии Аппазе Илиеве и готова с ним сотрудничать, сообщает телеканал «360».

Представители Книги рекордов Гиннеcса сообщили, что тесно сотрудничают с экспертом-геронтологом Робертом Яном в вопросе поиска долгожителей. По их мнению, это позволяет с максимальной точностью выявить самых старых людей на планете.

«Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт», — завили в компании.

Чтобы войти в книгу рекордов, претендентам необходимо предоставить обширный список доказательств и документов, в частности свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и фотографии, которые свидетельствуют о процесс старения.