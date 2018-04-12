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Представители Книги рекордов Гиннеcса ответили на обвинения в несправедливости
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Представители Книги рекордов Гиннеcса ответили на обвинения в несправедливости 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Компания Guinness World Records приняла к сведению информацию о самом старом человеке на планете — жителе Ингушетии Аппазе Илиеве и готова с ним сотрудничать, сообщает телеканал «360».
Представители Книги рекордов Гиннеcса сообщили, что тесно сотрудничают с экспертом-геронтологом Робертом Яном в вопросе поиска долгожителей. По их мнению, это позволяет с максимальной точностью выявить самых старых людей на планете.
«Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт», — завили в компании.
Чтобы войти в книгу рекордов, претендентам необходимо предоставить обширный список доказательств и документов, в частности свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и фотографии, которые свидетельствуют о процесс старения.
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