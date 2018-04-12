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Над Уфой запустят дирижабль, работающий на энергии солнца
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Над Уфой запустят дирижабль, работающий на энергии солнца 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
10 мая над Уфой запустят уникальный лёгкий дирижабль. Летательный аппарат спроектировала и построила группа молодых учёных-энтузиастов под руководством уфимца Владимира Бекасова, аспиранта Санкт-Петербургского госуниверситета.
— Это первый из спроектированной нами линейки летательных аппаратов легче воздуха, он относительно невелик и представляет собой беспилотник, управляемый с земли, с обычного ноутбука или смартфона, — рассказал Владимир.
Со слов Владимира, проблема современных летательных аппаратов в том, что они либо не могут долго находиться в воздухе — как, к примеру, квадрокоптеры, либо полётный час стоит очень дорого — как у вертолётов или самолётов. Разработчик считает, что его изобретение может пригодиться во время мониторинга территорий на предмет пожаров.
Со слов Владимира, его разработка поможет доставлять грузы, обеспечивать связь, предотвращать чрезвычайные ситуации и так далее. При этом работает аппарат на солнечных батареях.
Конструкторы назвали действующий образец Sky baby — за сравнительно небольшие габариты. Его размеры: примерно семь метров в длину, пять — в ширину и три в высоту. Скорость его движения составляет более ста километров в час.
Увидеть необычный летательный аппарат в действии жители Башкирии смогут 10 мая во время открытия IV Международного молодёжного фестиваля «КоРифеи». Дирижабль вновь поднимется в воздух 13 мая в 17:00 с площади Двух фонтанов.
В планах у молодых учёных — создание целого дома-дирижабля.
— Это очень сложный и дорогой проект. Поэтому мы решили начать с малого и создать небольшой прототип, чтобы испытать саму техническую концепцию. Говорить о сроках создания большого пока рано. Это цель, к которой проект будет двигаться по мере сил, — сказал Владимир.
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