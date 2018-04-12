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Почти 500 деревьев и кустарников планируется высадить в Лианозово весной
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Почти 500 деревьев и кустарников планируется высадить в Лианозово весной 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура СВАО
Свыше 490 деревьев и кустарников планируется высадить в столичном районе Лианозово весной 2018 г. в рамках городской программы «Миллион деревьев», сообщает пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа.
«В рамках городской программы «Миллион деревьев» в районе Лианозово этой весной озеленят 11 адресов — планируется высадить 38 деревьев и 456 кустарников. При этом особое внимание уделят двору на ул. Череповецкая, д. 5/14 — там высадят 10 деревьев и более 40 кустарников», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по данному адресу посадят три березы, две липы, сосну черную, дуб черешчатый, дуб красный, клен остролистный и клен сахарный. Кроме того, там появятся 40 снежноягодников белых и один лох серебристый.
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