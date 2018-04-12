Путин рассказал о планах полетов на Луну и на Марс

Владимир Путин осмотрел экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин , полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир» из четырех модулей, транспортного грузового корабля «Прогресс», орбитального самолета МАКС и так далее.

Глава государства заинтересовался симулятором летательного аппарата и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным забрался внутрь, чтобы осуществить «стыковку» с модулем орбитальной станции.

Президент также поздравил известных космонавтов, которые пришли в обновленный павильон, с Днем космонавтики. Он рассказал о планах по космодрому Восточный: «Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том, я, во всяком случае, рассчитываю на то, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке».

"Несмотря на определенные сложности, мы постепенно разворачиваем эту важнейшую деятельность", — сказал про космическую отрасль глава государства. «Она важна и для обороноспособности, и для народного хозяйства. Вы знаете это лучше, чем я — это связь, наблюдение и т.д.», — перечислил он.

Президент напомнил, что подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты для работы в дальнем космосе: сначала на окололунной орбите, затем для доставки грузов на Луну и для пилотируемых полетов.

Путин подтвердил планы по реализации Лунной программы. «Полетим ли на Луну?» — спросили космонавты. «Да, — кивнул глава государства. — Программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа на созданием корабля „Федерация“ и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне». «Так что здесь сомнений нет: будем активно работать, будем эту программу осуществлять», — заверил он.

"Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне. Во всяком случае, так планируется, — рассказал Путин. — Надеюсь, что так оно и будет".

Президент поинтересовался у космонавтов, хотят ли они на Луну. «Очень!» — заверили его. Там и до Марса недалеко, улыбнулся он и вспомнил, что «где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали».

Глава государства сообщил, что испытания сверхтяжелой ракеты начнутся через 10 лет. На космодроме «Восточный» потребуется стартовый комплекс. «Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно», — пояснил он. Причем работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет вестись так, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.

Речь зашла и об освоении Марса. «Там две программы — мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться», — уверен он.

Космонавты рассказали, что с астронавтами из других стран вместе летают на одних кораблях. «Это та сфера деятельности, которая объединяет. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем», — заметил глава государства.