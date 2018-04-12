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Детский пасхальный благовест устроят на Красноармейской
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Детский пасхальный благовест устроят на Красноармейской 

Управа района Савеловский города Москвы 42 минуты назад
Большой пасхальный праздник проведет приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в ближайшее воскресенье, 15 апреля. Специальные программы подготовлены для людей всех возрастов. Особый подарок ждет самых маленьких гостей: для них во дворе храма устроят детский пасхальный благовест.
— Все желающие смогут позвонить в колокола на нашей маленькой праздничной звоннице, — поделился один из устроителей.
Также в программе — театрализованное представление, хороводы, забавы, конкурсы, мастер-классы. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
Начало в 11.45. Адрес Благовещенского храма: Красноармейская ул., д. 2. (мю)
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