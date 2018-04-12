Детский пасхальный благовест устроят на Красноармейской

Большой пасхальный праздник проведет приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в ближайшее воскресенье, 15 апреля. Специальные программы подготовлены для людей всех возрастов. Особый подарок ждет самых маленьких гостей: для них во дворе храма устроят детский пасхальный благовест.

— Все желающие смогут позвонить в колокола на нашей маленькой праздничной звоннице, — поделился один из устроителей.

Также в программе — театрализованное представление, хороводы, забавы, конкурсы, мастер-классы. Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Начало в 11.45. Адрес Благовещенского храма: Красноармейская ул., д. 2. (мю)