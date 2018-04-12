Толстой: Россия и Сербия находятся под внешним давлением и должны поддерживать друг друга

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Принимали в гостях министра по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича», — сообщил парламентарий в Telegram.

По словам Толстого, сербский министр высказал справедливые опасения относительно того, что Балканы могут стать плацдармом для действий против России.

Парламентарий указал на неспокойную ситуацию в регионе. Белград, по его словам, ждёт провокаций со стороны косовских албанцев, для которых 120 тысяч сербов фактически являются заложниками и инструментом для достижения своих целей.

«Это недопустимо! Но, к сожалению, «прогрессивное международное сообщество» как всегда и с большой долей вероятности закроет глаза на это, как 19 лет назад они не заметили бомбардировок Югославии», — написал Толстой.

Как отметил парламентарий, он рад, что инцидент в Митровице закончился благополучно для Джурича, указав, что эта ситуация должна получить оценку международных организаций.

Толстой сравнил ситуацию вокруг Косова с конфликтом в Донбассе. Он указал, что киевские власти уже четыре года не хотят садиться за стол переговоров с руководством самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Белград же, отметил вице-спикер, напротив, идёт на встречу Приштине и готов обсуждать пути взаимодействия. Но в ответ на это косовская полиция использует слезоточивый газ и дубинки, указал Толстой. «О каком политическом диалоге можно говорить в таких условиях?» — сказал парламентарий.

«Понятно, что и Россия, и Сербия сейчас находятся под беспрецедентным внешним давлением, в такой ситуации мы тем более должны поддерживать друг друга», — подчеркнул Тостой.

Он также согласился со словами члена Комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, который указывал, что российско-сербские отношения — это пример дружбы, основанной на общих традициях и православных ценностях.

В конце марта Марко Джурич прибыл в Косово для участия в «круглом столе» по вопросу нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а также для консультаций с проживающими на территории провозгласившего независимость автономного края сербами.

Почти сразу после начала встречи чиновника вывели из зала неизвестные люди в полицейской форме, доставили в Приштину, откуда позднее выдворили в Сербию через пограничный переход.

Силы безопасности непризнанного Косова объяснили такие действия недавним запретом на въезд на территорию края ряду членам сербского правительства, в том числе Марко Джуричу.