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В Псковской области возобновились кражи велосипедов
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В Псковской области возобновились кражи велосипедов 

АиФ Северо-запад 52 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Факты хищений велосипедов отмечены в последнее время на территории региона, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Так, в Великих Луках в ночь на 7 апреля из подъезда дома по улице Маршала Жукова из помещения для колясок путем срыва замка совершена кража двух велосипедов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как показывает практика, с приходом весны велосипеды все чаще становятся объектами преступных посягательств. Особенно в областном центре и городе на Ловати. В этой связи полиция рекомендует владельцам двухколесных машин придерживаться определенных правил.
Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.
Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили — не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых.
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