Высокоскоростной интернет появится во всех медучреждениях Ставрополья в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ , 12 апреля. / ТАСС /. Все лечебные учреждения Ставропольского края получат доступ к высокоскоростному интернету в начале 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Владимир Владимиров после рабочей встречи с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским в Ставрополе.

"Либо в конце в 2018 года, либо в начале 2019 года завершим программу, в каждое лечебное учреждение введем высокоскоростной интернет. Это очень важно для передачи данных, для консультаций — при получении снимков, результатов анализов можно проконсультироваться со специалистом. Будет существовать возможность удаленных консультаций с врачом", — сказал он.

"Ростелеком" поддержит цифровизацию системы здравоохранения в регионе. «Важно не только подключиться к интернету, но и поставить в самих лечебных учреждениях современные программы, которые позволят вести современные электронные карты, обеспечивать возможность консультаций. Важный этап — в 2019 году все эти лечебные учреждения будут оборудованы современными информационными технологиями», — пояснил Осеевский.