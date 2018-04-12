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Высокоскоростной интернет появится во всех медучреждениях Ставрополья в 2019 году
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Высокоскоростной интернет появится во всех медучреждениях Ставрополья в 2019 году 

ТАСС 47 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Все лечебные учреждения Ставропольского края получат доступ к высокоскоростному интернету в начале 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Владимир Владимиров после рабочей встречи с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским в Ставрополе.
"Либо в конце в 2018 года, либо в начале 2019 года завершим программу, в каждое лечебное учреждение введем высокоскоростной интернет. Это очень важно для передачи данных, для консультаций — при получении снимков, результатов анализов можно проконсультироваться со специалистом. Будет существовать возможность удаленных консультаций с врачом", — сказал он.
"Ростелеком" поддержит цифровизацию системы здравоохранения в регионе. «Важно не только подключиться к интернету, но и поставить в самих лечебных учреждениях современные программы, которые позволят вести современные электронные карты, обеспечивать возможность консультаций. Важный этап — в 2019 году все эти лечебные учреждения будут оборудованы современными информационными технологиями», — пояснил Осеевский.
Закон о телемедицине, который президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года, вступил в силу 1 января 2018 года. Ранее в своем послании Федеральному Собранию глава государства заявлял о необходимости оснастить все медучреждения интернетом.
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