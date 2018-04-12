Ещё
Памятник павшим на территории России словенским воинам могут установить в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник павшим на территории России словенским воинам могут установить в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Монумент словенским воинам, павшим на территории России, могут установить в столичном парке Победы. Соответствующее решение одобрили члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Предлагается поддержать инициативу установить памятник павшим на территории России словенским воинам. Место возведения — парк Победы на Поклонной горе", — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Соответствующее предложение поступило от руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина в связи с обращением посольства Республики Словения в России и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Монумент планируется установить на средства Республики Словения.
Воскресенский подчеркнул, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы.
"Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", — добавил он.
В 2016 году в Словении в центре Любляны был открыт памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.
ТАСС: последние новости
Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге Суд Испании отказал кандидату на пост лидера Каталонии в просьбе об освобождении
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии102
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что Россия может сделать Западу314
Суд фактически разрешил курить в самолетах160
Россия определилась с украинской трубой190
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение