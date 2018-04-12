Памятник павшим на территории России словенским воинам могут установить в Москве 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Монумент словенским воинам, павшим на территории России, могут установить в столичном парке Победы. Соответствующее решение одобрили члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Предлагается поддержать инициативу установить памятник павшим на территории России словенским воинам. Место возведения — парк Победы на Поклонной горе", — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Соответствующее предложение поступило от руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина в связи с обращением посольства Республики Словения в России и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Монумент планируется установить на средства Республики Словения.
Воскресенский подчеркнул, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы.
"Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", — добавил он.
В 2016 году в Словении в центре Любляны был открыт памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.