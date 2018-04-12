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Комиссия при Мосгордуме поддержала возведение памятника воинам Словении на Поклонной горе
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Комиссия при Мосгордуме поддержала возведение памятника воинам Словении на Поклонной горе 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Памятник словенским воинам могут установить на Поклонной горе в Москве, соответствующая инициатива поддержана, сообщил в четверг в ходе заседания комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме ее председатель Игорь Воскресенский.
«Поступила инициатива о возведении памятника павшим на территории России словенским воинам. Предложение рассмотрено Москомархитектурой, департаментами культуры и культурного наследия, Российским военно-историческим обществом и муниципальными депутатами, которые поддержали идею размещения этого памятника на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве», — сказал Воскресенский.
В ходе заседания представитель Москомархитектуры предложил провести дополнительное совещание по вопросу предметного размещения памятника в парке, так «ошибиться в столь насыщенном памятниками месте нельзя».
«Предложение поддержать инициативу принято членами комиссии единогласно», — сказал Воскресенский.
Согласно пресс-материалам к заседанию, предлагается возвести памятник за счет Республики Словения. Творческий конкурс на лучший проект памятника планируется провести в закрытом формате.
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