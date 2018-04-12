Россия и Беларусь укрепят безопасность на транспорте

Россия и Беларусь введут единый механизм контроля безопасности на транспорте. Уже разработан проект соглашения между правительствами двух стран, рассказал директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта России Александр Корниенко 12 апреля в ходе заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Соглашение подготовлено «с целью формирования унифицированного механизма взаимодействия между Россией и Беларусью, обеспечивающего своевременное выявление и предупреждение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозке пассажиров и грузов в международном сообщении», — цитирует Александра Корниенко БЕЛТА.

Как сообщается, документ практически готов к подписанию. Он позволит значительно повысить эффективность сотрудничества в данной сфере и положит начало дальнейшему совершенствованию правового регулирования в области защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.