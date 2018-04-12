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Какие мосты отремонтируют на горнолыжных курортах КЧР?
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Какие мосты отремонтируют на горнолыжных курортах КЧР? 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии, в мае начнут приводить в порядок два моста на трассе, которая ведёт из Черкесска в курортный посёлок Домбай. В частности, капитально отремонтируют мост через реку Муруджу. Установят новые барьерные ограждения, пролётные строения. Также там положат новый асфальт и обновят тротуары.
Приведут в порядок и мост через реку Теберду. На участке протяжённостью 79 км, расположенном напротив входа в Тебердинский заповедник, заменят барьерные ограждения, перила и асфальт.
Оба объекта не ремонтировали более 15 лет.
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