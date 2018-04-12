Какие мосты отремонтируют на горнолыжных курортах КЧР?

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии, в мае начнут приводить в порядок два моста на трассе, которая ведёт из Черкесска в курортный посёлок Домбай. В частности, капитально отремонтируют мост через реку Муруджу. Установят новые барьерные ограждения, пролётные строения. Также там положат новый асфальт и обновят тротуары.

Приведут в порядок и мост через реку Теберду. На участке протяжённостью 79 км, расположенном напротив входа в Тебердинский заповедник, заменят барьерные ограждения, перила и асфальт.

Оба объекта не ремонтировали более 15 лет.