Новый медицинский центр в Балашихе оснастили оборудованием на 70%

Об этом сообщила заведующая поликлиники №2 Ирина Тесля.

В новый медицинский центр в микрорайоне Авиаторов, открытие которого планируется уже в этом году, в настоящее время завезено 70% оборудования, около 40% установлено

— Ирина Тесля.

Она добавила, что в медицинский центр поставлен маммограф, флюрограф, рентгеновский аппарат, аппарат для эхоскопии и узи, а также необходимое оборудование для стоматологического отделения. По словам Ирины Тесля, штат сотрудников медицинского центра почти укомплектован, идет набор персонала в терапевтическое отделение.

Медицинский центр в микрорайоне Авиаторов планируют открыт в 2018 году. В нем будут располагаться терапевтическое и педиатрическое отделения, женская консультация и отделение неотложной медицинской помощи. Всего медцентр за смену смогут посещать до 650 человек.

Строительство медицинского центра в микрорайоне Авиаторов в Балашихе началось в 2013 году, но было приостановлено

из-за финансовых проблем застройщика. Возведение объекта возобновили в 2016 году. После открытия в медицинский центр переедет взрослое поликлиническое отделение № 2 на улице Заречной.