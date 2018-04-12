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Новый медицинский центр в Балашихе оснастили оборудованием на 70%
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Новый медицинский центр в Балашихе оснастили оборудованием на 70% 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила заведующая поликлиники №2 Ирина Тесля.
В новый медицинский центр в микрорайоне Авиаторов, открытие которого планируется уже в этом году, в настоящее время завезено 70% оборудования, около 40% установлено
— Ирина Тесля.
Она добавила, что в медицинский центр поставлен маммограф, флюрограф, рентгеновский аппарат, аппарат для эхоскопии и узи, а также необходимое оборудование для стоматологического отделения. По словам Ирины Тесля, штат сотрудников медицинского центра почти укомплектован, идет набор персонала в терапевтическое отделение.
Медицинский центр в микрорайоне Авиаторов планируют открыт в 2018 году. В нем будут располагаться терапевтическое и педиатрическое отделения, женская консультация и отделение неотложной медицинской помощи. Всего медцентр за смену смогут посещать до 650 человек.
Строительство медицинского центра в микрорайоне Авиаторов в Балашихе началось в 2013 году, но было приостановлено
из-за  финансовых проблем застройщика. Возведение объекта возобновили в 2016 году. После открытия в медицинский центр переедет взрослое поликлиническое отделение № 2 на улице Заречной.
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