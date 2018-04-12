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Вячеслав Володин: Наш первый космонавт называл Саратов свой второй родиной
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Вячеслав Володин: Наш первый космонавт называл Саратов свой второй родиной 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с Днем космонавтики — Для Саратовской области этот день имеет особое значение — ведь здесь учился Юрий Алексеевич Гагарин — отметил федеральный политик — Наш первый космонавт называл Саратов свой второй родиной, городом своей юности. Здесь он впервые поднялся в небо, и на этой же земле завершился его знаменитый полет. Парламентарий подчеркнул, что над подготовкой первого запуска человека в космос работала вся наша огромная страна, в том числе — саратовские предприятия.
— В разработке и испытаниях технологий и систем для первых космических кораблей активное участие принимали наши земляки. И сегодня саратовские ученые, конструкторы и инженеры продолжают традиции своих предшественников. Своим ежедневным трудом они вносят значимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли, укрепляют лидирующие позиции России в космосе, — подчеркнул Володин.
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