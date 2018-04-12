Ещё
В жилом доме Саратова обрушилась лестница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жилом доме Саратова обрушилась лестница 

Новости Саратова 53 минуты назад
Специализированная организация обследует дом на предмет возможности проживания в нем людей.
Напомним, после обрушения части лестничного пролета на 1-м этаже дома № 32 по ул. Брянской в Саратове Государственная жилищная инспекция области провела проверку совместно с прокуратурой Заводского района.
Как пояснили в управляющей компании ООО «УК Заводчанин», в доме произошло обрушение лестничного марша, разрушена часть капитальной стены и провисла плита перекрытия. Для безопасности жильцов работники УК соорудили деревянный трап на месте провалившегося лестничного пролета. Одна из причин обрушения — самовольная установка душевых кабин и монтаж канализации жильцами квартир. Внутренняя канализация несанкционированно залита цементной стяжкой без укладки гидроизоляции. Из-за долгого срока службы канализационной трубы произошла коррозия и образовались микротрещины в трубе. Происходила утечка из трубы на нижние этажи, вследствие чего стена постоянно намокала и разрушалась.
УК направила собственникам предписания о необходимости до 20 апреля демонтировать цементную стяжку, заменить аварийный участок трубы внутренней канализации и обеспечить гидроизоляцию пола в душевых комнатах. Руководство УК направило в администрацию Заводского района письмо с просьбой незамедлительно создать комиссию с привлечением специализированной организации для определения технического состояния дома No32 и возможности дальнейшего проживания в нем людей без угрозы для их жизни и здоровья.
Управляющая компания обратилась в специализированную организацию ООО «Каркас», которая сделает заключение о возможности проживания в данном доме. После получения заключения будет решаться вопрос о восстановлении лестницы, либо расселении жильцов.
Новости Саратова: последние новости
Жителям Балакова запретили посещать кладбище Холодная вода пришла в дома саратовцев Володин представил проект модернизации научной библиотеки в Саратове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии196
Россия определилась с украинской трубой70
Участники Саммита Америк встревожены13
Британия созывает СБ ООН70
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение