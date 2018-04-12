В жилом доме Саратова обрушилась лестница

Специализированная организация обследует дом на предмет возможности проживания в нем людей.

Напомним, после обрушения части лестничного пролета на 1-м этаже дома № 32 по ул. Брянской в Саратове Государственная жилищная инспекция области провела проверку совместно с прокуратурой Заводского района.

Как пояснили в управляющей компании ООО «УК Заводчанин», в доме произошло обрушение лестничного марша, разрушена часть капитальной стены и провисла плита перекрытия. Для безопасности жильцов работники УК соорудили деревянный трап на месте провалившегося лестничного пролета. Одна из причин обрушения — самовольная установка душевых кабин и монтаж канализации жильцами квартир. Внутренняя канализация несанкционированно залита цементной стяжкой без укладки гидроизоляции. Из-за долгого срока службы канализационной трубы произошла коррозия и образовались микротрещины в трубе. Происходила утечка из трубы на нижние этажи, вследствие чего стена постоянно намокала и разрушалась.

УК направила собственникам предписания о необходимости до 20 апреля демонтировать цементную стяжку, заменить аварийный участок трубы внутренней канализации и обеспечить гидроизоляцию пола в душевых комнатах. Руководство УК направило в администрацию Заводского района письмо с просьбой незамедлительно создать комиссию с привлечением специализированной организации для определения технического состояния дома No32 и возможности дальнейшего проживания в нем людей без угрозы для их жизни и здоровья.

Управляющая компания обратилась в специализированную организацию ООО «Каркас», которая сделает заключение о возможности проживания в данном доме. После получения заключения будет решаться вопрос о восстановлении лестницы, либо расселении жильцов.