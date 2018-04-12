На 70% сократилось число постоянных работников сельхозпредприятий Башкирии

За 10 лет на 70% сократилось количество постоянных работников в сельскохозяйственных организациях Башкирии , по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г. Об этом сообщил Башстат.

Кроме того, уменьшился удельный вес постоянных работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, среди мужчин от 18 до 29 лет, а доля работников-пенсионеров от 60 лет и старше — возросла. Аналогичная тенденция наблюдается и среди женщин. Проблема старения кадров особенно актуальна для крупных сельхозпредприятий республики.

На официальном сайте Башкортостанстата опубликованы предварительные итоги ВСХП-2016 в двух томах. В первом томе собраны данные в целом по Башкирии, во втором — по городам и районам. Окончательные итоги сельхозпереписи обещают обнародовать в этом году.