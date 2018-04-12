Ещё
На 70% сократилось число постоянных работников сельхозпредприятий Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 70% сократилось число постоянных работников сельхозпредприятий Башкирии 

АиФ-Уфа 57 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
За 10 лет на 70% сократилось количество постоянных работников в сельскохозяйственных организациях Башкирии, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г. Об этом сообщил Башстат.
Кроме того, уменьшился удельный вес постоянных работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, среди мужчин от 18 до 29 лет, а доля работников-пенсионеров от 60 лет и старше — возросла. Аналогичная тенденция наблюдается и среди женщин. Проблема старения кадров особенно актуальна для крупных сельхозпредприятий республики.
На официальном сайте Башкортостанстата опубликованы предварительные итоги ВСХП-2016 в двух томах. В первом томе собраны данные в целом по Башкирии, во втором — по городам и районам. Окончательные итоги сельхозпереписи обещают обнародовать в этом году.
АиФ-Уфа: последние новости
Половодье в Башкирии: подтопило дома и дороги в 27 населённых пунктах Правда ли, что Уфимский фанерный комбинат будет закрыт и снесён? Житель Башкирии нашёл военный снаряд в чистом поле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии195
Россия определилась с украинской трубой70
Участники Саммита Америк встревожены14
Британия созывает СБ ООН70
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение