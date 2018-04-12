В Нефтегорском районе разработана программа развития потребкооперации на 2018-2020 годы

Программа рассчитана на 2018–2020 годы.

Разработчиками программы являются управление сельского хозяйства Нефтегорского района, нефтегорское районное потребительское общество и потребительское общество «Нефтегорское». Цели и задачи программы — создание экономических условий для устойчивого развития потребительской кооперации, производство высокачественных продовольственных товаров, а также сохранение торговых предприятий в малонаселенных пунктах района.

По информации в документе, в настоящее время в системе потребительской кооперации занято более 110 работников. За последние три года было создано 14 новых рабочих мест. В 2014–2017 гг. организации потребительской кооперации закупили в личных побсобных хозяйствах (ЛПХ) сельскохозяйственной продукции на сумму 8,1 млн руб., на 8% увеличилось количество ЛПХ, охваченных закупками сельхозпродукции, а также приобрели оборудование и специализированный автомобильный транспорт на общую сумму свыше 5,8 млн рублей. Совокупный оборот их деятельности составил 569 млн рублей.

Существует несколько проблем, которые мешают развитию потребкооперации в муниципалитете. В частности, это недостаток собственных оборотных средств и износ основных фондов, а также повышение уровня конкуренции на продовольственном рынке, прежде всего, со стороны импортной продукции и продукции других районов и регионов.

Кроме того, по мнению разработчиков, для большинство личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проблематично реализовывать свою продукцию.

В рамках программы будет проведена модернизация материально-технической базы организаций потребкооперации, сохранены их торговые точки в малонаселенных и удаленных от пункта получения товаров первой необходимости сельских поселениях, а также планируется увеличить объемы закупок продукции у сельхозтоваропроизводителей района.

Разработчики считают, что в результате реализации программных мероприятий совокупный оборот потребкооперативов станет в 1,2 раза больше, чем в 2017 году. Кроме того, планируется, что закупка сельхозпродукции увеличится в 1,8 раз, а производство валовой промышленной продукции — в 1,3 раза.