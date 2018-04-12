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Памятник павшим на территории России словенским воинам установят в Москве
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Памятник павшим на территории России словенским воинам установят в Москве 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Комиссия по монументальному искусству одобрила возведение памятника павшим на территории России словенским воинам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
«К нам обратилось посольство республики Словения с предложением о возведении памятника павшим на территории России словенцам», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
В свою очередь член комиссии Евгений Герасимов выразил надежду, что памятник будет установлен в ближайшие сроки — на территории Парка победы на Поклонной горе.
Источником финансирования выступают средства республики Словения.
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