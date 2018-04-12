Памятник павшим на территории России словенским воинам установят в Москве 

Комиссия по монументальному искусству одобрила возведение памятника павшим на территории России словенским воинам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
«К нам обратилось посольство республики Словения с предложением о возведении памятника павшим на территории России словенцам», — сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.
В свою очередь член комиссии Евгений Герасимов выразил надежду, что памятник будет установлен в ближайшие сроки — на территории Парка победы на Поклонной горе.
Источником финансирования выступают средства республики Словения.