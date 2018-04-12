В Генпрокуратуре раскрыли причины обысков в Укрзализныце

«Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых для пригородных перевозок. В этом уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов ОАО „Укрзализныця“ , 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководители ЗАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» по предварительному сговору с руководством региональных филиалов Львовской железной дороги, Южной железной дороги, при непосредственном участии руководства «Укрзализныци» с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ЗАО «ДТРЗ» не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей. Это стало основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» на счета ЗАО «ДТРЗ», которые в дальнейшем были перечислены фиктивным предприятиям.

"Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений ПАО «Укрзализныця», материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, которые сделали возможным совершение упомянутого преступления, документы по движению средств", — сообщил А. Лысенко.

По его словам, досудебное расследование находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры

Напомним, в феврале 2018 года в «Укрзализныце» разоблачили схему хищения почти 400 млн грн при закупке запчастей. Закупленная структурными подразделениями «Укрзализныци» продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение.