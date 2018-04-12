Новые таланты нашли среди посетителей Территориального центра соцобслуживания «Арбат»

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 11 апреля прошел конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

— Вчера члены группы дневного пребывания проявили все свои творческие способности. Каждый из 30 человек представил свои музыкальные, поэтические или танцевальные номера, — рассказала организатор культурных мероприятий в ТЦСО Илонна Багрий.

Она добавила, что главным призом для всех участников стала возможность реализовать себя в творческой сфере и получить общественное признание.

Отметим, что последние подобные мероприятия прошли в Центре соцобслуживания 10 апреля и были приурочены к празднованию Пасхи. Посетители учреждения посоревновались в украшении куличей и яиц.