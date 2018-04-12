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На канатной дороге между Воробьевыми горами и «Лужники» планируется установить кабины от Lamborghini
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На канатной дороге между Воробьевыми горами и «Лужники» планируется установить кабины от Lamborghini 

На Западе Москвы 54 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, канатная дорога откроется в столице к ЧМ-2018. Протяженность канатной дороги составит 737 м. Обслуживать ее будут три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).
«Канатная дорога в высокой степени готовности сейчас, канаты собственно уже готовы, мы готовим к монтажу кабины, они уже на месте, кабины произведены компанией Lamborghini. Думаю, никаких проблем с запуском к лету к чемпионату мира у нас не возникнет», — сказал Марат Хуснуллин.
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