На канатной дороге между Воробьевыми горами и «Лужники» планируется установить кабины от Lamborghini 

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, канатная дорога откроется в столице к ЧМ-2018. Протяженность канатной дороги составит 737 м. Обслуживать ее будут три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).
«Канатная дорога в высокой степени готовности сейчас, канаты собственно уже готовы, мы готовим к монтажу кабины, они уже на месте, кабины произведены компанией Lamborghini. Думаю, никаких проблем с запуском к лету к чемпионату мира у нас не возникнет», — сказал Марат Хуснуллин.