На канатной дороге между Воробьевыми горами и «Лужники» планируется установить кабины от Lamborghini

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, канатная дорога откроется в столице к ЧМ-2018. Протяженность канатной дороги составит 737 м. Обслуживать ее будут три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).