Дома в Красносельском районе проверят на наличие вскрытых чердаков

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проведут рейды совместно с сотрудниками полиции. Они проверят чердаки и подвалы всех домов в Красносельском районе на предмет вскрытия и целостности замков за период с 9 по 15 апреля.

К таким работам будут привлечены около 20 специалистов коммунальной службы.

— В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 мы ежедневно проверяем чердаки и подвалы. Нас интересует, не повреждены ли замки на дверях подсобных помещений, нет ли там посторонних людей или предметов. Часто с нами на рейд выходят сотрудники полиции, — отметил Михаил Сазонов , заместитель директора учреждения по безопасности.

Он подчеркнул, что особое внимание в течение проверок уделят Площади трех вокзалов и прилегающим к ней домам.

Добавим, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находится 170 зданий.