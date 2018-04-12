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Дома в Красносельском районе проверят на наличие вскрытых чердаков
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Дома в Красносельском районе проверят на наличие вскрытых чердаков 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проведут рейды совместно с сотрудниками полиции. Они проверят чердаки и подвалы всех домов в Красносельском районе на предмет вскрытия и целостности замков за период с 9 по 15 апреля.
К таким работам будут привлечены около 20 специалистов коммунальной службы.
— В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 мы ежедневно проверяем чердаки и подвалы. Нас интересует, не повреждены ли замки на дверях подсобных помещений, нет ли там посторонних людей или предметов. Часто с нами на рейд выходят сотрудники полиции, — отметил Михаил Сазонов, заместитель директора учреждения по безопасности.
Он подчеркнул, что особое внимание в течение проверок уделят Площади трех вокзалов и прилегающим к ней домам.
Добавим, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находится 170 зданий.
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