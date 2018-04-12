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Сотрудники коммунальной организации района Якиманка кронируют деревья
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Сотрудники коммунальной организации района Якиманка кронируют деревья 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Работники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» приступят к кронированию деревьев в рамках месячника по благоустройству. Мероприятия продлятся до 30 апреля.
— Запланировано обрезать и кронировать 40 деревьев. Это количество может быть увеличено по мере необходимости, — пояснил директор ГБУ «Жилищник района Якиманка» Александр Чурилов.
Он пояснил, что решение о спиле принимает специальная комиссия, которая объезжает район или осматривает место, о котором заявили жители.
Александр Чурилов добавил, что сотрудники управляющей организации заняты прогребанием газона. Всего запланировано очистить площадь не менее 11,5 гектара.
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