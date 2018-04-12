Виктор Емец назвал примерный срок окончания ремонта моста через Волгу

Глава городской администрации Виктор Емец проверил, как идут работы на мосту через Волгу. Второй этап ремонта переправы начался почти две недели назад, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик снимает старые тротуарные плиты и асфальтобетонное покрытие, ремонтирует тротуарное пространство.

На сегодняшний день подготовлено более 400 метров тротуарного пространства. Это демонтаж тротуарных плит и срубка опорных консольных частей тротуарных плит. Ведется очистка тротуарного пространства от кабеля и работа по устройству судовой сигнализации, — комментирует генеральный директор компании-подрядчика «ММС» Александр КОЛЕСНИЧЕНКО

Когда на тротуарной части ремонт завершится, а трансбарьерное ограждение установят, начнется демонтаж на проезжей части. Рабочие трудятся практически в круглосуточном режиме.

Работы только начались. Пока всё в графике, и рабочих для тех видов работ, которые сейчас запланированы, достаточно. Несмотря на то, что есть сроки выполнения работ по контракту, мы ставим задачу перед подрядчиком — завершить ремонт проезжей части и открыть движение по мосту по всем четырем полосам — в августе, — отмечает Виктор ЕМЕЦ.

Когда установится подходящая погода, продолжится устройство тротуара на отремонтированной части моста.