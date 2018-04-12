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Виктор Емец назвал примерный срок окончания ремонта моста через Волгу
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Виктор Емец назвал примерный срок окончания ремонта моста через Волгу 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Глава городской администрации Виктор Емец проверил, как идут работы на мосту через Волгу. Второй этап ремонта переправы начался почти две недели назад, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас подрядчик снимает старые тротуарные плиты и асфальтобетонное покрытие, ремонтирует тротуарное пространство.
На сегодняшний день подготовлено более 400 метров тротуарного пространства. Это демонтаж тротуарных плит и срубка опорных консольных частей тротуарных плит. Ведется очистка тротуарного пространства от кабеля и работа по устройству судовой сигнализации, — комментирует генеральный директор компании-подрядчика «ММС» Александр КОЛЕСНИЧЕНКО.
Когда на тротуарной части ремонт завершится, а трансбарьерное ограждение установят, начнется демонтаж на проезжей части. Рабочие трудятся практически в круглосуточном режиме.
Работы только начались. Пока всё в графике, и рабочих для тех видов работ, которые сейчас запланированы, достаточно. Несмотря на то, что есть сроки выполнения работ по контракту, мы ставим задачу перед подрядчиком — завершить ремонт проезжей части и открыть движение по мосту по всем четырем полосам — в августе, — отмечает Виктор ЕМЕЦ.
Когда установится подходящая погода, продолжится устройство тротуара на отремонтированной части моста.
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